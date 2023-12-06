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25 игроков подали в суд на Футбольную ассоциацию Англии из-за черепно-мозговых травм

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25 бывших игроков подали в суд на Футбольную ассоциацию Англии из-за черепно-мозговых травм.
25 игроков подали в суд на Футбольную ассоциацию Англии из-за черепно-мозговых травм
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Ivill - The FA

Как сообщает Daily Mail, все футболисты, требующие компенсации, страдают от необратимых неврологических нарушений, таких как хроническая травматическая энцефалопатия и постконтузионный синдром.

По информации источника, в настоящий момент истцы предпочитают сохранять свою анонимность, но они могут от неё отказаться уже 16 января, когда пройдёт первое заседание суда по данному делу.

Отмечается, что большей части игроков 60—70 лет. При этом среди них есть футболисты и моложе, которые начали испытывать проблемы со здоровьем ещё в 30 лет.

Ранее сообщалось, что АПЛ заключила крупнейший в истории Великобритании контракт по телеправам.

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