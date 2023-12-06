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«Лейкерс» обыграл «Финикс» и вышел в полуфинал внутрисезонного турнира НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче 1/4 финала внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Лейкерс» обыграл «Финикс» и вышел в полуфинал внутрисезонного турнира НБА
  • AP
  • © Mark J. Terrill

Игра проходила на арене «Крипто.ком» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 106:103 (33:23, 26:24, 24:35, 23:21).

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл (31 очко, 11 передач).

Таким образом, «Лейкерс» вышел в полуфинал внутрисезонного турнира НБА, где сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс». В другом полуфинале встретятся «Индиана Пэйсерс» и «Милуоки Бакс».

Ранее сообщалось, что болельщик скончался на матче регулярного чемпионата НБА между «Сакраменто Кингз» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

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