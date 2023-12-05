RT в Telegram
Подпишись

Болельщик умер на трибуне во время матча НБА между «Нью-Орлеаном» и «Сакраменто»

Короткая ссылка
Болельщик скончался на матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Сакраменто Кингз» и «Нью-Орлеан Пеликанс».
Болельщик умер на трибуне во время матча НБА между «Нью-Орлеаном» и «Сакраменто»
  • AP
  • © José Luis Villegas

Мужчине 30 лет во время первой четверти матча потребовалась неотложная медицинская помощь, после чего скорая помощь немедленно отреагировала и провела искусственное дыхание, но болельщик скончался, сообщает ESPN со ссылкой на пресс-службу «Сакраменто Кингз».

Встреча состоялась на арене Golden 1 Center в Сакраменто в ночь на 5 декабря и завершилась победой «Нью-Орлеан» со счётом 127:117.

Ранее «Даллас Маверикс» уступил «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить