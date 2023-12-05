Болельщик умер на трибуне во время матча НБА между «Нью-Орлеаном» и «Сакраменто»
- AP
- © José Luis Villegas
Мужчине 30 лет во время первой четверти матча потребовалась неотложная медицинская помощь, после чего скорая помощь немедленно отреагировала и провела искусственное дыхание, но болельщик скончался, сообщает ESPN со ссылкой на пресс-службу «Сакраменто Кингз».
Встреча состоялась на арене Golden 1 Center в Сакраменто в ночь на 5 декабря и завершилась победой «Нью-Орлеан» со счётом 127:117.
Ранее «Даллас Маверикс» уступил «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона НБА.