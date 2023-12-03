«Даллас» — первая команда в НБА, совершившая рывок 30:0 в матче регулярки

«Даллас Маверикс» уступил «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона НБА.

Встреча в Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 126:120 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Лука Дончич. Он оформил трипл-дабл: 36 очков, 15 подборов и 18 результативных передач.

Несмотря на поражение, «Даллас» стал первым клубом в НБА, совершившим рывок 30:0 в матче «регулярки».

Ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона НБА.