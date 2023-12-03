RT в Telegram
Подпишись

«Даллас» — первая команда в НБА, совершившая рывок 30:0 в матче регулярки

Короткая ссылка
«Даллас Маверикс» уступил «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона НБА.
«Даллас» — первая команда в НБА, совершившая рывок 30:0 в матче регулярки
  • AP
  • © LM Otero

Встреча в Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 126:120 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Лука Дончич. Он оформил трипл-дабл: 36 очков, 15 подборов и 18 результативных передач.

Несмотря на поражение, «Даллас» стал первым клубом в НБА, совершившим рывок 30:0 в матче «регулярки».

Ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить