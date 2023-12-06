Замглавы олимпийского комитета Узбекистана Абдувалиев задержан за хранение оружия

Заместитель главы национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана Салим Абдувалиев задержан правоохранителями страны.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в рамках уголовного дела, возбуждённого следственным управлением по Ташкенту, были задержаны несколько человек, подозреваемых в преступной деятельности. Среди них Абдувалиев Салим Кыргызбаевич 1950 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале ГУВД Ташкента.

По данным ведомства, 73-летний Абдувалиев, известный как Салимбай, привлечён в качестве подозреваемого и задержан в процессуальном порядке по статье УК «незаконное хранение огнестрельного оружия».

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