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Замглавы олимпийского комитета Узбекистана Абдувалиев задержан за хранение оружия

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Заместитель главы национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана Салим Абдувалиев задержан правоохранителями страны.
Замглавы олимпийского комитета Узбекистана Абдувалиев задержан за хранение оружия
  • Gettyimages.ru
  • © Hirkophoto

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в рамках уголовного дела, возбуждённого следственным управлением по Ташкенту, были задержаны несколько человек, подозреваемых в преступной деятельности. Среди них Абдувалиев Салим Кыргызбаевич 1950 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале ГУВД Ташкента.

По данным ведомства, 73-летний Абдувалиев, известный как Салимбай, привлечён в качестве подозреваемого и задержан в процессуальном порядке по статье УК «незаконное хранение огнестрельного оружия».

Ранее нападающий сборной России Фёдор Чалов рассказал, что полузащитник команды Узбекистана Аббос Файзуллаев дважды угощал весь состав московского ЦСКА пловом.

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