Ротенберг заявил, что Бардаков мог получить перелом в матче КХЛ с «Автомобилистом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что нападающий Захар Бардаков мог получить перелом в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

«Хочу отметить момент с Бардаковым, когда ему ударили в голову клюшкой. Возможно, он получил перелом, надо посмотреть эпизод, чтобы не было травм, когда клюшкой бьют в челюсть, думаю, что это не хоккей», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат.com».

СКА по буллитам уступил «Автомобилисту» (2:3).

В активе СКА 49 очков и пятая позиция на Западе.

Ранее Ротенберг заявил, что в России осталось много талантливых хоккеистов.