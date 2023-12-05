Ротенберг заявил, что Бардаков мог получить перелом в матче КХЛ с «Автомобилистом»
«Хочу отметить момент с Бардаковым, когда ему ударили в голову клюшкой. Возможно, он получил перелом, надо посмотреть эпизод, чтобы не было травм, когда клюшкой бьют в челюсть, думаю, что это не хоккей», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат.com».
СКА по буллитам уступил «Автомобилисту» (2:3).
В активе СКА 49 очков и пятая позиция на Западе.
Ранее Ротенберг заявил, что в России осталось много талантливых хоккеистов.