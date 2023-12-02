RT в Telegram
Подпишись

Ротенберг заявил, что в России осталось много талантливых хоккеистов

Короткая ссылка
Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о российских хоккеистах.
Ротенберг заявил, что в России осталось много талантливых хоккеистов
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

В России много талантливых хоккеистов. В День хоккея важно отметить, что много талантливых игроков остались играть в нашей стране. Они настоящие патриоты, которые радуют своей игрой российских болельщиков», — приводит слова Ротенберга сайт петербургского клуба.

СКА с 46 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее сообщалось, что СКА обыграл подольский «Витязь» и продлил победную серию в КХЛ до десяти матчей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить