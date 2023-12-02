Ротенберг заявил, что в России осталось много талантливых хоккеистов

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о российских хоккеистах.

В России много талантливых хоккеистов. В День хоккея важно отметить, что много талантливых игроков остались играть в нашей стране. Они настоящие патриоты, которые радуют своей игрой российских болельщиков», — приводит слова Ротенберга сайт петербургского клуба.

СКА с 46 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее сообщалось, что СКА обыграл подольский «Витязь» и продлил победную серию в КХЛ до десяти матчей.