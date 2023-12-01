СКА обыграл «Витязь» и продлил победную серию в КХЛ до десяти матчей

СКА переиграл «Витязь» в овертайме и продлил победную серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе санкт-петербургской команды заброшенными шайбами отличились Александр Никишин (44-я минута), Владимир Алистров (54-я) и Михаил Воробьёв (65-я). У гостей отличились Иван Ежов (20-я) и Иван Воробьёв (31-я).

СКА с 46 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда продлила победную серию до десяти матчей. «Витязь» с 31 очком располагается на девятой строчке.

Ранее московское «Динамо» победило «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.