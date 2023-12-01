СКА обыграл «Витязь» и продлил победную серию в КХЛ до десяти матчей
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Встреча завершилась со счётом 3:2.
В составе санкт-петербургской команды заброшенными шайбами отличились Александр Никишин (44-я минута), Владимир Алистров (54-я) и Михаил Воробьёв (65-я). У гостей отличились Иван Ежов (20-я) и Иван Воробьёв (31-я).
СКА с 46 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда продлила победную серию до десяти матчей. «Витязь» с 31 очком располагается на девятой строчке.
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