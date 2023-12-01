RT в Telegram
Подпишись

СКА обыграл «Витязь» и продлил победную серию в КХЛ до десяти матчей

Короткая ссылка
СКА переиграл «Витязь» в овертайме и продлил победную серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
СКА обыграл «Витязь» и продлил победную серию в КХЛ до десяти матчей
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе санкт-петербургской команды заброшенными шайбами отличились Александр Никишин (44-я минута), Владимир Алистров (54-я) и Михаил Воробьёв (65-я). У гостей отличились Иван Ежов (20-я) и Иван Воробьёв (31-я).

СКА с 46 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда продлила победную серию до десяти матчей. «Витязь» с 31 очком располагается на девятой строчке.

Ранее московское «Динамо» победило «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить