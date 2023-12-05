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Глушаков — о «Краснодаре»: всегда будет давление, если идёшь первым

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Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков оценил лидерство «Краснодара» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Глушаков — о «Краснодаре»: всегда будет давление, если идёшь первым

«Удержится ли «Краснодар» в лидерах к зимней паузе? Удержится или не удержится, а самое главное — результат в конце сезона. Место в таблице сейчас — не показатель. Всегда будет давление, если идёшь на первом месте», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

После 17 туров РПЛ московский ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «быков» на семь баллов. 

В следующем туре «Краснодар» сыграет с красно-синими. Игра состоится на одноимённом стадионе в субботу, 9 декабря. Начало — в 19:45 мск.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проведёт мини-сбор в Сочи перед матчем 18-го тура РПЛ с «Краснодаром».

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