Глушаков — о «Краснодаре»: всегда будет давление, если идёшь первым

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков оценил лидерство «Краснодара» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Удержится ли «Краснодар» в лидерах к зимней паузе? Удержится или не удержится, а самое главное — результат в конце сезона. Место в таблице сейчас — не показатель. Всегда будет давление, если идёшь на первом месте», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

После 17 туров РПЛ московский ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «быков» на семь баллов.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с красно-синими. Игра состоится на одноимённом стадионе в субботу, 9 декабря. Начало — в 19:45 мск.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проведёт мини-сбор в Сочи перед матчем 18-го тура РПЛ с «Краснодаром».