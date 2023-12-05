Новицкий: школа Загитовой станет толчком в развитии фигурного катания
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«Открытие школы фигурного катания Алины Загитовой станет большим толчком в развитии и популяризации этого вида спорта. Будущие чемпионы будут идти на имя, которое человек как спортсмен себе заработал. Первое время все будут ожидать чего-то невозможного, но это нужно будет перетерпеть», — заявил Новицкий RT.
Он отметил, что Загитова тренировалась у выдающегося тренера Этери Георгиевны Тутберидзе, и ей достаточно вспомнить их тренировки и попробовать выстроить такую же систему и поработать с юными фигуристами.
«У Алины много других проектов, и, конечно же, если она планирует вплотную подойти к тренерской деятельности, то придётся скорректировать график и отдать чему-то меньше предпочтения, а чему-то больше. Это станет понятно после какого-то времени, проведённого в роли наставника, когда Алина сможет сделать выводы, что ей интереснее и ближе», — добавил собеседник RT.
Ранее Новицкий прокомментировал решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой начать тренерскую карьеру в собственной школе фигурного катания в Казани.