Новицкий: чем раньше Загитова начнёт карьеру тренера, тем лучше

Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий прокомментировал решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой начать тренерскую карьеру в собственной школе фигурного катания в Казани.

«Чем раньше Алина начнёт тренерскую карьеру, тем и для неё самой будет лучше. Не существует же критериев, по которым можно судить — рано или не рано становиться наставником.

Правда, про все полученные спортивные титулы стоит забыть, потому что тренерская профессия — это совершенно другое и тут всё нужно начинать с чистого листа. Если ты был прекрасным спортсменом, это не значит, что ты станешь хорошим наставником, и наоборот. Если Загитова правильно расставит приоритеты и не будет ощущать давление, которое будут оказывать на неё из-за больших ожиданий от такого уровня спортсменки, то всё получится», — заявил Новицкий RT.

Ранее Наталья Бестемьянова высказалась об инициативе Алины Загитовой тренировать в школе её имени.