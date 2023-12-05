Гафин: хочется надеяться, что Бериша не будет прыгать в сторону тренеров «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об инциденте с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком».

«В тренерском штабе «Динамо» достаточно эмоциональных людей. Но хочется надеяться, что Бериша не будет прыгать в сторону наших тренеров. А если такое случится, то мы дадим ему возможность прокатиться и побежать дальше. Думаю, никто из тренеров «Динамо» не стал бы толкать Беришу», — цитирует Гафина Sport24.

«Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2). После первого гола Бериша подбежал к технической зоне красно-белых и прыгнул двумя ногами вперёд в непосредственной близости от Абаскаля. После этого главный тренер москвичей толкнул косовара, в результате чего был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

Ранее председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев высказался об инциденте с Беришей в матче 17-го тура чемпионата России со «Спартаком».