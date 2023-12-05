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Свищёв: МОК пора прекратить пудрить мозги, нас облапошить не удастся

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) специально тянет время, чтобы меньше россиян смогли отобраться на Олимпиаду в Париже.
Свищёв: МОК пора прекратить пудрить мозги, нас облапошить не удастся
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF

«МОК пора прекратить пудрить мозги. Либо допускаете, либо нет. Проблема в том, что МОК специально тянет время. Многие российские спортсмены не попадут на Олимпиаду из‑за того, что просто не смогут туда отобраться. Теоретически МОК нас допустил, но по факту пытаются обхитрить всех. Но там, где они учатся, мы преподаём. Нас облапошить не удастся», — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

Напомним, что МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

При этом ОКР пока ещё не получил официального приглашения МОК для участия в Играх-2024 в Париже. Сборные России по некоторым видам спорта уже потеряли шансы пройти квалификацию на Олимпиаду.

Ранее сообщалось, что международные федерации попросили МОК допустить нейтральных атлетов из России к Олимпиаде.

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