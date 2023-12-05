Боксёр Тищенко: на мой взгляд, до сих пор не в полной мере перестроился после перехода из любителей

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко высказал мнение касательно своего стиля на профессиональном уровне.

«Зрители любят более агрессивный, силовой бокс, я же работаю скорее в игровой манере. На мой взгляд, до сих пор не в полной мере перестроился после перехода из любителей. Процесс продолжается. В профессионалах и дистанция другая, и важно нанести ущерб, а не превзойти соперника по числу попаданий. Но работа ведётся. Думаю, я на завершающем этапе. Хотя тот же Алексей Егоров этого не заметил, если судить по его недавнему интервью», — заявил Тищенко в интервью RT.

Ранее Тищенко рассказал о подъёме на Эльбрус.