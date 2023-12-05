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Тищенко — о подъёме на Эльбрус: мы столько лет отдали спорту и были обязаны дойти

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Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко рассказал о подъёме на Эльбрус.
Тищенко — о подъёме на Эльбрус: мы столько лет отдали спорту и были обязаны дойти
  • globallookpress.com
  • © Lin Yiguang/ZUMAPRESS.com

«Это был отличный опыт. Очень давно хотел сделать это, но не хватало времени. А в августе проходил сбор в тех местах, поэтому всё идеально совпало. Один из моих товарищей занимается альпинизмом. Он помог мне с экипировкой, гидами. В итоге мы с другом прошли адаптацию на высоте 4 тыс. м, после чего совершили восхождение на Эльбрус. Было очень круто.

Физически это не очень тяжело. Но из-за нехватки воздуха, обезвоживания были сложности. Находишься в пути уже около десяти часов, а впереди ещё половина дистанции — начинаешь переживать. Лично мне было ещё немного труднее, ведь я большой, много мышечной массы», — заявил Тищенко в интервью RT.

Он также подчеркнул, в чём заключалась мотивация идти дальше.

«Эта вершина покорилась уже многим. А мы столько лет отдали спорту и были обязаны дойти», — добавил Тищенко.

Ранее Тищенко рассказал, что хранит пояса WBO и WBC на балконе.

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