Тищенко — о подъёме на Эльбрус: мы столько лет отдали спорту и были обязаны дойти

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко рассказал о подъёме на Эльбрус.

«Это был отличный опыт. Очень давно хотел сделать это, но не хватало времени. А в августе проходил сбор в тех местах, поэтому всё идеально совпало. Один из моих товарищей занимается альпинизмом. Он помог мне с экипировкой, гидами. В итоге мы с другом прошли адаптацию на высоте 4 тыс. м, после чего совершили восхождение на Эльбрус. Было очень круто.

Физически это не очень тяжело. Но из-за нехватки воздуха, обезвоживания были сложности. Находишься в пути уже около десяти часов, а впереди ещё половина дистанции — начинаешь переживать. Лично мне было ещё немного труднее, ведь я большой, много мышечной массы», — заявил Тищенко в интервью RT.

Он также подчеркнул, в чём заключалась мотивация идти дальше.

«Эта вершина покорилась уже многим. А мы столько лет отдали спорту и были обязаны дойти», — добавил Тищенко.

Ранее Тищенко рассказал, что хранит пояса WBO и WBC на балконе.