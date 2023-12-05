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Тищенко рассказал, что хранит пояса WBO и WBC на балконе

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Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко рассказал, где хранит свои медали и награды.
Тищенко рассказал, что хранит пояса WBO и WBC на балконе
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Если говорить про любительский бокс, то это главная награда. Моя медаль висит в зале единоборств Академии РМК в Екатеринбурге, где я тренируюсь на протяжении пяти последних лет. С гордостью отдал её. Там созданы все условия, Игорь Алтушкин очень много делает для развития единоборств. Хотелось тоже внести какой-то вклад. Возможно, эта награда станет своего рода мотивацией для подрастающего поколения», — заявил Тищенко в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, где хранит пояса WBO и WBC.

«Все они хранятся на балконе», — добавил Тищенко.

Ранее Тищенко объяснил, почему ему не интересен поединок с Исмаиловым по правилам бокса.

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