«Монако» выложил постер GTA 6 с Головиным на обложке
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Об этом сообщает пресс-служба организации.
5 декабря компания Rockstar опубликовала трейлер игры GTA 6, которая выйдет в конце марта 2025 года.
В нынешнем сезоне 27-летний россиянин забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 11 матчах за монегасков. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее Головина признали самым ценным игроком «Монако» в его 150-м матче в Лиге 1.