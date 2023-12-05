«Монако» выложил постер GTA 6 с Головиным на обложке

«Монако» опубликовал плакат в стиле компьютерной игры GTA 6 с российским полузащитником команды Александром Головиным на обложке.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

5 декабря компания Rockstar опубликовала трейлер игры GTA 6, которая выйдет в конце марта 2025 года.

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 11 матчах за монегасков. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Головина признали самым ценным игроком «Монако» в его 150-м матче в Лиге 1.