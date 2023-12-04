Головина признали самым ценным игроком «Монако» в его 150-м матче в Лиге 1

Футболист сборной России Александр Головин признан самым ценным игроком «Монако» в матче чемпионата Франции с «Монпелье».

В матче 14-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Монпелье» со счётом 2:0.

Головин провёл свой 150-й матч, выйдя на игру в стартовом составе.

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 11 матчах за монегасков. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Головин не сыграет за «Монако» в матче с «Лионом» из-за перебора жёлтых карточек.