В «Зените» сообщили, что не получали предложений по трансферу футболиста Сутормина

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клубу не поступало предложений по полузащитнику Алексею Сутормину.

«Предложений нет», — цитирует Медведева РИА Новости.

Как сообщает Sport24, футболист может покинуть «Зенит» этой зимой.

По информации источника, к хавбеку сине-бело-голубых проявляют интерес четыре клуба РПЛ — ЦСКА, «Динамо», «Балтика» и «Ростов».

Сутормин в сезоне-2023/24 в 12 матчах во всех турнирах отдал две результативные передачи. 29-летний игрок выступает за сине-бело-голубых с 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать защитника Велингтона.