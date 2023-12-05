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В «Зените» сообщили, что не получали предложений по трансферу футболиста Сутормина

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клубу не поступало предложений по полузащитнику Алексею Сутормину.
В «Зените» сообщили, что не получали предложений по трансферу футболиста Сутормина
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Предложений нет», — цитирует Медведева РИА Новости.

Как сообщает Sport24, футболист может покинуть «Зенит» этой зимой.

По информации источника, к хавбеку сине-бело-голубых проявляют интерес четыре клуба РПЛ — ЦСКА, «Динамо», «Балтика» и «Ростов».

Сутормин в сезоне-2023/24 в 12 матчах во всех турнирах отдал две результативные передачи. 29-летний игрок выступает за сине-бело-голубых с 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать защитника Велингтона.

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