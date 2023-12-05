В «Зените» сообщили, что не получали предложений по трансферу футболиста Сутормина
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«Предложений нет», — цитирует Медведева РИА Новости.
Как сообщает Sport24, футболист может покинуть «Зенит» этой зимой.
По информации источника, к хавбеку сине-бело-голубых проявляют интерес четыре клуба РПЛ — ЦСКА, «Динамо», «Балтика» и «Ростов».
Сутормин в сезоне-2023/24 в 12 матчах во всех турнирах отдал две результативные передачи. 29-летний игрок выступает за сине-бело-голубых с 2019 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать защитника Велингтона.