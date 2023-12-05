«Формула‑1» объявила этапы Гран‑при сезона‑2024, на которых пройдут спринты

«Формула‑1» объявила этапы Гран‑при сезона‑2024, в рамках которых состоятся спринтерские гонки.

Спринты примут этапы в Китае (Шанхай, 19—21 апреля), США (Майами, 3—5 мая и Остин, 18—20 октября), Австрии (Шпильберг, 28—30 июня), Бразилии (Сан‑Паулу, 1—3 ноября) и Катаре (Лусаил, 29 ноября — 1 декабря).

Китай и Майами организуют уик‑энды со спринтами впервые.

В завершившемся сезоне «Формулы-1» победителем мундиаля досрочно стал нидерландский пилот RedBull Макс Ферстаппен. Трёхкратный чемпион мира в 2023 году выиграл 19 из 22 гонок и установил рекорд по числу побед за один сезон, набрав 575 очков.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне «Ф-1» выступят те же 20 гонщиков, что заканчивали сезон-2023.