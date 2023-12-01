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В 2024 году в Ф-1 впервые выступят те же 20 гонщиков, что и сезоном ранее

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В следующем сезоне «Формулы-1» выступят те же 20 гонщиков, что заканчивали сезон-2023.

1 декабря определился полный состав стартовой решётки «Формулы-1» на предстоящий сезон-2024. Последним вакантное место в «Уильямсе» занял Логан Сарджент.

В завершившемся сезоне «Формулы-1» победителем мундиаля досрочно стал нидерландский пилот RedBull Макс Ферстаппен. Трёхкратный чемпион мира в 2023 году выиграл 19 из 22 гонок и установил рекорд по числу побед за один сезон, набрав 575 очков. 

Ранее бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с экс-нападающим «Реала» и сборной Бразилии Роналдо на этапе «Формулы-1» в Абу-Даби (ОАЭ).

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