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Тищенко: Фьюри — фаворит в схватке с Усиком

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Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко считает британского боксёра Тайсона Фьюри фаворитом в поединке с украинцем Александром Усиком.
Тищенко: Фьюри — фаворит в схватке с Усиком
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Pantling

«На мой взгляд, Фьюри — фаворит в схватке с Усиком. Считал так и до противостояния с Нганну, и сейчас. Думаю, Тайсон либо несерьёзно отнёсся к дуэли с Фрэнсисом, либо это было своего рода шоу с целью подогреть интерес к будущей битве с украинцем. Несколько увеличить его шансы на успех.

Однако списывать Усика со счетов не буду — он очень неудобный оппонент. Я не ставил на него и в бою с Энтони Джошуа, но в итоге украинец переиграл британца и не позволил тому ничего сделать на ринге. Поэтому произойти может всё что угодно», — заявил Тищенко в интервью RT.

Ранее Тищенко рассказал, как получил право сразиться за пояс чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте.

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