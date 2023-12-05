Губерниев: Загитова и швец, и жнец, и на дуде игрец

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как относится к инициативе олимпийской чемпионки Алины Загитовой тренировать в школе её имени.

«И швец, и жнец, и на дуде игрец» — это, безусловно, про Алину Загитову! Это в высшей степени талантливая девушка и блистательная телеведущая, с которой мы берём пример. Она является учредителем своей школы, а теперь будет тренировать. Это очень здорово!» — цитирует Губерниева Sport24.

5 декабря фигуристка заявила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.

21-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию 2018 года в Пхёнчхане, чемпионкой мира и Европы 2019 года.

Ранее Загитова не смогла выбрать любимую российскую фигуристку.