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Правительство Франции запретило фанатам «Лиона» посещать матч Лиги 1

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Болельщикам «Лиона» правительственным указом запрещено посещать гостевой матч чемпионата Франции с «Марселем».
Правительство Франции запретило фанатам «Лиона» посещать матч Лиги 1
  • AFP
  • © SERGEI SUPINSKY

Соответствующий указ размещён на официальном сайте правительства страны.

Перенесённый матч десятого тура чемпионата Франции пройдёт 6 декабря на стадионе «Велодром» в Марселе.

Напомним, что в конце октября перед встречей команд в Марселе автобус гостей был закидан камнями. Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла. Профессиональная футбольная лига Франции решила не наказывать «Марсель» за нападение их фанатов на автобус «Лиона».

Ранее сообщалось, что «Лион» не сможет провести на своём стадионе возможный стыковой матч за право остаться во французской Лиге 1 из-за концерта американской певицы Тейлор Свифт.

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