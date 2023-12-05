«Лион» не сможет сыграть на своём стадионе из-за концерта Тейлор Свифт

«Лион» не сможет провести на своём стадионе возможный стыковой матч за право остаться во французской Лиге 1 из-за концерта американской певицы Тейлор Свифт.

Как сообщает Le Progrès, если «Лион» займёт 16-е место в Лиге 1, то команда не сможет сыграть на своём стадионе 2 июня, так как в этот день на стадионе запланировано выступление Свифт, на которое уже раскупили все билеты.

По данным источника, отменить концерт не получится по финансовым соображениям.

После 13 туров Лиги 1 «Лион» набрал семь очков и занимает последнее, 18‑е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса «Лиона» рассказал, как началось нападение фанатов «Марселя».