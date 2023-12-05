«Лион» не сможет сыграть на своём стадионе из-за концерта Тейлор Свифт
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Как сообщает Le Progrès, если «Лион» займёт 16-е место в Лиге 1, то команда не сможет сыграть на своём стадионе 2 июня, так как в этот день на стадионе запланировано выступление Свифт, на которое уже раскупили все билеты.
По данным источника, отменить концерт не получится по финансовым соображениям.
После 13 туров Лиги 1 «Лион» набрал семь очков и занимает последнее, 18‑е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса «Лиона» рассказал, как началось нападение фанатов «Марселя».