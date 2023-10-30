Водитель автобуса «Лиона» рассказал, как началось нападение фанатов «Марселя»

Водитель автобуса французского «Лиона» Фарид рассказал про инцидент с нападением фанатов «Марселя» перед матчем команд.

«Всё шло хорошо, пока мы не подъехали к стадиону. Первые автомобили были забиты камнями и самодельными ракетами… В этих машинах были выбиты стёкла. Полиция сказала нам ускориться», — цитирует Фарида RMC.

Перед встречей команд в Марселе автобус гостей был закидан камнями. Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.

Ранее сообщалось, что министр спорта Франции осудила фанатов «Марселя» за нападение на автобус «Лиона».