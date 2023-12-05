Сёстры Аверины заявили, что пока не приняли решение о завершении карьеры
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«Мы полностью не переключились, просто у нас появилось больше свободного времени. Но мы ещё не завершили карьеру, нигде не объявляли об этом. Мы не любим останавливаться на достигнутом, всегда двигаемся вперёд», — цитирует сестёр РИА Новости.
25-летняя Арина является пятикратной чемпионкой мира, кроме того, на её счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей ЧМ. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы и бронзовый призёр европейского первенства.
Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы.
Ранее Аверина рассказала, почему они с сестрой Диной не стали фигуристками.