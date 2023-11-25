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Арина Аверина: мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками

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Российская гимнастка Арина Аверина рассказала, почему они с сестрой Диной не стали фигуристками.
Арина Аверина: мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками
  • globallookpress.com
  • © YUTAKA/AFLO

«Женское фигурное катание и художественная гимнастика очень близки. Это очень женственные виды спорта. Мы в детстве очень мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось. Но мы всегда стараемся чему-то научиться, когда встаём на коньки», — цитирует Арину ТАСС.

Сёстры родились в Заволжье Нижегородской области. 

25-летняя россиянка является пятикратной чемпионкой мира, в том числе на её счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей ЧМ. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы и бронзовый призёр европейского первенства. 

Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выразила надежду на то, что Арина и Дина Аверины вернутся в зал и будут тренировать юных спортсменок.

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