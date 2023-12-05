Игрок «Рубина» Фамейе: не испытывал проблем с безопасностью в России
- РИА Новости
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«Ни разу в России не чувствовал себя дискомфортно. Помню, мама насмотрелась новостей и звонила мне: «Россию бомбят!» Я успокоил: «Всё в порядке, мам. Всё будет хорошо». Понятное дело, телевидению надо о чём-то вещать. Вот люди и верят», — цитирует Фамейе Sport24.
В текущем сезоне нападающий провёл за казанский клуб 19 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее Фамейе высказался о желании получить российское гражданство.