Игрок «Рубина» Фамейе: не испытывал проблем с безопасностью в России

Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе рассказал, что у него не возникало проблем с безопасностью в России.

«Ни разу в России не чувствовал себя дискомфортно. Помню, мама насмотрелась новостей и звонила мне: «Россию бомбят!» Я успокоил: «Всё в порядке, мам. Всё будет хорошо». Понятное дело, телевидению надо о чём-то вещать. Вот люди и верят», — цитирует Фамейе Sport24.

В текущем сезоне нападающий провёл за казанский клуб 19 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Фамейе высказался о желании получить российское гражданство.