Ганский футболист «Рубина» рассказал, что для него было бы честью получить паспорт РФ

Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе высказался о желании получить российское гражданство.

«Всё то время, что я в России, восхитительно. Это великая страна, я люблю её, как и моя семья. Получить её паспорт — честь и счастье», — цитирует Фамейе Sport24.

В текущем сезоне нападающий провёл за казанский клуб 19 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался о работе наставника казанского «Рубина» Рашида Рахимова в нынешнем сезоне РПЛ.