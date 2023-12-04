Ганский футболист «Рубина» рассказал, что для него было бы честью получить паспорт РФ
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«Всё то время, что я в России, восхитительно. Это великая страна, я люблю её, как и моя семья. Получить её паспорт — честь и счастье», — цитирует Фамейе Sport24.
В текущем сезоне нападающий провёл за казанский клуб 19 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался о работе наставника казанского «Рубина» Рашида Рахимова в нынешнем сезоне РПЛ.