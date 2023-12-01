Бышовец: оборона «Рубина» стала камнем преткновения для многих команд РПЛ

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался о работе наставника казанского «Рубина» Рашида Рахимова в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рациональная игра «Рубина» в обороне стала камнем преткновения для многих соперников команды в текущем сезоне. Преодолеть такое сопротивление достаточно сложно. Безусловно, приход Рахимова оказал основное влияние на игру команды и её результаты.

Однако в начале сезона, когда казалось, что у него не всё получается, именно опыт главного тренера помог ему пережить отрезки, связанные с недовольством болельщиков. Отмечу, что, помимо игры в защите, Рашид Рахимов привил казанцам умение действовать на контратаках, что теперь приносит им дивиденды и помогает продлить их победную серию в РПЛ», — сказал Бышовец RT.

Ранее Бышовец поделился мнением о чемпионских амбициях «Динамо» в текущем сезоне РПЛ.