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Бышовец: «Динамо» претендует на чемпионство наряду с «Зенитом» и «Краснодаром»

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Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о чемпионских амбициях «Динамо» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бышовец: «Динамо» претендует на чемпионство наряду с «Зенитом» и «Краснодаром»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Победы «Динамо» в матчах с ЦСКА и «Зенитом» говорят о том, что бело-голубые тоже претендуют на чемпионство в текущем сезоне, как краснодарцы и петербуржцы. Три очка с «Рубином» должны помочь им подкрепить свои амбиции», — сказал Бышовец RT.

Он также предположил, чем вызвана такая убедительная игра «Динамо» в последних матчах.

«Команда провела хорошую работу на трансферном рынке, ей удалось укрепить позиции в защите и найти новых футболистов для своей атакующей игры. Отдельно нужно отметить переход бразильца Бителло. У «Динамо» стало больше возможностей для того, чтобы оказывать влияние на игру за счёт своих запасных, что было видно по матчу с ЦСКА. Нужно отдать должное и работе главного тренера Марцела Лички, который умеет физически готовить команду», — добавил Бышовец.

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