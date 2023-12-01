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Тюкавин рассказал о желании поиграть в чемпионате Испании

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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своём желании попробовать силы в чемпионате Испании.
Тюкавин рассказал о желании поиграть в чемпионате Испании
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Я бы хотел поиграть в Испании. Заха говорил, что меня не хватает в «Реале». Мы почти каждый день списываемся, общаемся», — сказал Тюкавин на пресс-конференции. 

1 декабря стало известно, что Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €8 млн. 

Ранее Пивоваров заявил, что в контракте Тюкавина с «Динамо» нет отступных для клубов РПЛ.

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