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Пивоваров заявил, что в контракте Тюкавина с «Динамо» нет отступных для клубов РПЛ

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Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в контракте нападающего команды Константина Тюкавина нет отступных для российских клубов.
Пивоваров заявил, что в контракте Тюкавина с «Динамо» нет отступных для клубов РПЛ
  • РИА Новости

«Переговоры о продлении велись с лета. Было много встреч, предложений, долго обсуждали в клубе детали контракта. Но мы сразу поняли, что у Кости есть намерения договориться. И мы сделали это. Что касается отступных, то для иностранных клубов они есть. Для российских нет», — сказал Пивоваров на пресс-конференции. 

Новое соглашение Тюкавина с «Динамо» рассчитано до 2028 года.

В нынешнем сезоне он провёл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее Пивоваров рассказал о продлении контракта с Тюкавиным.

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