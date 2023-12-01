Пивоваров: не было никаких сомнений, что Тюкавин продлит контракт с «Динамо»
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«У меня не было никаких сомнений, что Костя продлит контракт с клубом. Хвалить не буду, только после побед», — сказал Пивоваров на пресс-конференции.
1 декабря стало известно, что Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.
В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €8 млн.
Ранее Личка заявил, что у Аршавина не получится украсть Тюкавина в «Зенит».