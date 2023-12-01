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Пивоваров: не было никаких сомнений, что Тюкавин продлит контракт с «Динамо»

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Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о продлении контракта с нападающим Константином Тюкавиным.
Пивоваров: не было никаких сомнений, что Тюкавин продлит контракт с «Динамо»
  • globallookpress.com

«У меня не было никаких сомнений, что Костя продлит контракт с клубом. Хвалить не буду, только после побед», — сказал Пивоваров на пресс-конференции. 

1 декабря стало известно, что Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €8 млн. 

Ранее Личка заявил, что у Аршавина не получится украсть Тюкавина в «Зенит».

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