Пивоваров: не было никаких сомнений, что Тюкавин продлит контракт с «Динамо»

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о продлении контракта с нападающим Константином Тюкавиным.

«У меня не было никаких сомнений, что Костя продлит контракт с клубом. Хвалить не буду, только после побед», — сказал Пивоваров на пресс-конференции.

1 декабря стало известно, что Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €8 млн.

Ранее Личка заявил, что у Аршавина не получится украсть Тюкавина в «Зенит».