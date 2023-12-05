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Российская гандболистка Васильева пожаловалась на угрозы её семье

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Российская гандболистка Дарья Васильева сообщила, что её семье угрожают.
Российская гандболистка Васильева пожаловалась на угрозы её семье
  • Gettyimages.ru
  • © imagean

«Нас откровенно подставили. Человек просто взял фотографию Дениса одну, четырёхлетней давности, представился как Дмитрий Богданов и, судя по всему, предлагал работу в Англии, но по оплате. Он перевёл €1,8 тыс. этим людям, ну и, естественно, после получения денег они всё удалили и исчезли.
Всё, что у него было, это скрин, по которому он попытался найти этих людей. Но фотография-то Дениса. Таким образом, он вышел на нас», — написала Васильева на своей странице в социальной сети.

По её словам, человек оскорбляет и угрожает, несмотря на то что с ним разговаривали и объясняли ситуацию.

«То есть если бы там на аватарке был кот или камень, он искал бы и утверждал, что деньги перевёл коту или камню. Поэтому я настроена идти в полицию писать заявление, так как этот человек перегибает с высказываниями», — сказала она.

31-летняя гандболистка — серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года в составе сборной России, лучший бомбардир национальной команды на чемпионате мира 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Федерации гандбола России выразили надежду на возвращение в международные соревнования.

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