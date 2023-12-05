Российская гандболистка Васильева пожаловалась на угрозы её семье

Российская гандболистка Дарья Васильева сообщила, что её семье угрожают.

«Нас откровенно подставили. Человек просто взял фотографию Дениса одну, четырёхлетней давности, представился как Дмитрий Богданов и, судя по всему, предлагал работу в Англии, но по оплате. Он перевёл €1,8 тыс. этим людям, ну и, естественно, после получения денег они всё удалили и исчезли.

Всё, что у него было, это скрин, по которому он попытался найти этих людей. Но фотография-то Дениса. Таким образом, он вышел на нас», — написала Васильева на своей странице в социальной сети.

По её словам, человек оскорбляет и угрожает, несмотря на то что с ним разговаривали и объясняли ситуацию.

«То есть если бы там на аватарке был кот или камень, он искал бы и утверждал, что деньги перевёл коту или камню. Поэтому я настроена идти в полицию писать заявление, так как этот человек перегибает с высказываниями», — сказала она.

31-летняя гандболистка — серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года в составе сборной России, лучший бомбардир национальной команды на чемпионате мира 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Федерации гандбола России выразили надежду на возвращение в международные соревнования.