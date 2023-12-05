Шишкин: многие мужчины поступили бы на месте Абаскаля точно так же

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин заявил, что полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша своей провокацией главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля совершил очень некрасивый поступок.

«Вся ситуация не красит ни одного, ни другого, особенно Беришу. Но мы все люди, мы футболисты, мы понимаем, что произошло — и Абаскалю, наверное, тоже было тяжело сдержаться. И он повёлся на провокацию — сыграла его мужская составляющая. Думаю, многие мужчины поступили бы на его месте так же», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

«Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2). После первого гола Бериша подбежал к технической зоне красно-белых и прыгнул двумя ногами вперёд в непосредственной близости от Абаскаля. После этого главный тренер москвичей толкнул косовара, в результате чего был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

Ранее председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев высказался об инциденте с Беришей в матче 17-го тура чемпионата России со «Спартаком».