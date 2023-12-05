В «Динамо» готовы к переносу матча с «Зенитом» в Кубке России
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«Такая идея поступила. Петербургский клуб на уровне консультаций это обсуждает», — приводит слова Пивоварова «Чемпионат».
Гендиректор московского клуба заявил о готовности к переносу предстоящей встречи.
«Если перенос разгрузит календарь, тем более что на «Газпром-Арене» закрытая крыша и можно комфортно сыграть, — почему нет?» — сказал он.
В первой игре четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» со счётом 1:0. Ответный матч должен состояться весной 2024 года.
Ранее нападающий «Динамо» Фёдор Смолов заявил, что футбол в снегопад — это не для болельщиков.