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Смолов: футбол в снегопад — это не для болельщиков

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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о проведении матчей в плохих погодных условиях.

«Футбол в снегопад — явно не для болельщиков. Не знаю, кто у нас компетентен в этом плане, но последним кубковым матчем можно было заканчивать в этом году. Тем более если календарь позволяет перенести матч», — приводит слова Смолова «Чемпионат.com».

Третьего декабря в условиях сильного снегопада прошли два матча РПЛ: ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит».

Ранее Павел Каманцев заявил, что ЦСКА был не против проведения матча 17-го тура чемпионата России с «Ростовом» в снегопад.

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