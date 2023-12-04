Смолов: футбол в снегопад — это не для болельщиков
«Футбол в снегопад — явно не для болельщиков. Не знаю, кто у нас компетентен в этом плане, но последним кубковым матчем можно было заканчивать в этом году. Тем более если календарь позволяет перенести матч», — приводит слова Смолова «Чемпионат.com».
Третьего декабря в условиях сильного снегопада прошли два матча РПЛ: ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит».
Ранее Павел Каманцев заявил, что ЦСКА был не против проведения матча 17-го тура чемпионата России с «Ростовом» в снегопад.