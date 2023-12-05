Mozzart Sport: «Зенит» может подписать нападающего «Црвена звезда» Миятовича
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Как сообщает Mozzart Sport, петербургский клуб готов заплатить за 18-летнего серба €5 млн.
По информации источника, интерес к нападающему также проявляет роттердамский «Фейеноорд».
В нынешнем сезоне Миятович забил семь мячей и отдал одну результативную передачу в 22 матчах за «Црвену звезду» во всех турнирах. Его контракт с белградским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл московскому «Локомотиву» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.