RT в Telegram
Подпишись

Mozzart Sport: «Зенит» может подписать нападающего «Црвена звезда» Миятовича

Короткая ссылка
Санкт-петербургский «Зенит» может приобрести сербского нападающего белградской «Црвены звезды» Йована Миятовича.
Mozzart Sport: «Зенит» может подписать нападающего «Црвена звезда» Миятовича
  • AFP
  • © Ronny Hartmann

Как сообщает Mozzart Sport, петербургский клуб готов заплатить за 18-летнего серба €5 млн.

По информации источника, интерес к нападающему также проявляет роттердамский «Фейеноорд».

В нынешнем сезоне Миятович забил семь мячей и отдал одну результативную передачу в 22 матчах за «Црвену звезду» во всех турнирах. Его контракт с белградским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл московскому «Локомотиву» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить