Кучеров вышел на 12-е место по очкам среди россиян в НХЛ
- AP
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Встреча проходила на «Амали Арене» в Тампе и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Таким образом, 30-летний россиянин вышел на 12-е место по очкам среди россиян в НХЛ.
На счету нападающего 771 очко. Столько же результативных действий у двукратного обладателя Кубка Стэнли, бывшего защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Сергея Зубова.
Ранее сообщалось, что Кучеров повторил рекорд «Тампы» по серии игр с голевыми пасами в НХЛ.