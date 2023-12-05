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Кучеров вышел на 12-е место по очкам среди россиян в НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Даллас Старз».
Кучеров вышел на 12-е место по очкам среди россиян в НХЛ
  • AP
  • © Julio Cortez

Встреча проходила на «Амали Арене» в Тампе и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Таким образом, 30-летний россиянин вышел на 12-е место по очкам среди россиян в НХЛ.

На счету нападающего 771 очко. Столько же результативных действий у двукратного обладателя Кубка Стэнли, бывшего защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Сергея Зубова.

Ранее сообщалось, что Кучеров повторил рекорд «Тампы» по серии игр с голевыми пасами в НХЛ.

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