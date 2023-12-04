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Губерниев: есть ощущение, что все биатлонные тюменские старты после среды под вопросом

Губерниев считает, что на Кубке России в Тюмени могут пройти только спринты

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о проведении гонок этапа Кубка России по биатлону в Тюмени в мороз.

«В Тюмени погода страшная с точки зрения минуса и проведения соревнований. Ясно уже одно: скорее всего, в среду биатлонисты проведут две спринтерские гонки, если позволит погода. А вот дальше начинаются вопросы. Есть ощущение, что все тюменские старты после среды будут под вопросом», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Гонки в рамках этапа Кубка России запланированы на 6, 7 и 10 декабря. Температура воздуха в Тюменской области 6—7 декабря, по прогнозу, — -25...-29 °С.

Ранее сообщалось, что СБР не планирует отменять этап Кубка России в Тюмени из-за мороза.

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