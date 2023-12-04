СБР не планирует отменять этап Кубка России в Тюмени из-за мороза
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«Мы планируем провести этот этап. Перенесли спринты с 9 на 6 декабря, в остальном всё так же. Решение по каждой гонке будет приниматься согласно правилам в день проведения дисциплин», — приводит слова Мелихова «Матч ТВ».
Гонки в рамках этапа Кубка России запланированы на 6, 7 и 10 декабря. Температура воздуха в Тюменской области 6—7 декабря, по прогнозу, — -25...-29 °С.
Ранее сообщалось, что в СБР обсудят проведение прологов в сильный мороз в Тюмени.