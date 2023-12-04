СБР не планирует отменять этап Кубка России в Тюмени из-за мороза

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по проведению соревнований Иван Мелихов заявил, что решение по каждой гонке на этапе Кубка России в Тюмени будет принято в день проведения гонки.

«Мы планируем провести этот этап. Перенесли спринты с 9 на 6 декабря, в остальном всё так же. Решение по каждой гонке будет приниматься согласно правилам в день проведения дисциплин», — приводит слова Мелихова «Матч ТВ».

Гонки в рамках этапа Кубка России запланированы на 6, 7 и 10 декабря. Температура воздуха в Тюменской области 6—7 декабря, по прогнозу, — -25...-29 °С.

Ранее сообщалось, что в СБР обсудят проведение прологов в сильный мороз в Тюмени.