Президент КХЛ: будем общаться с министерством по поводу изменения лимита легионеров
- РИА Новости
«Мы этот вопрос будем выносить в декабре на совете руководителей клубов, когда будем понимать, что они думают и как оценивают решение, принятое год назад. Затем мы соберём всю фактуру и будем общаться с министерством по поводу изменения лимита легионеров в следующем сезоне», — приводит слова Морозова ТАСС.
На данный момент лимит предусматривает участие в матче КХЛ только трёх иностранцев, страны которых не являются членами Евразийского экономического союза.
Ранее сообщалось, что совет руководителей клубов КХЛ обсудит возможность продления сезона.