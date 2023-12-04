Президент КХЛ: будем общаться с министерством по поводу изменения лимита легионеров

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о возможности изменения лимита на легионеров в лиге.

«Мы этот вопрос будем выносить в декабре на совете руководителей клубов, когда будем понимать, что они думают и как оценивают решение, принятое год назад. Затем мы соберём всю фактуру и будем общаться с министерством по поводу изменения лимита легионеров в следующем сезоне», — приводит слова Морозова ТАСС.

На данный момент лимит предусматривает участие в матче КХЛ только трёх иностранцев, страны которых не являются членами Евразийского экономического союза.

Ранее сообщалось, что совет руководителей клубов КХЛ обсудит возможность продления сезона.