RT в Telegram
Подпишись

Американский журналист Макки заявил, что всегда ненавидел Овечкина

Короткая ссылка
Журналист Sportsnet Сэм Макки подверг критике нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Американский журналист Макки заявил, что всегда ненавидел Овечкина
  • Gettyimages.ru

«Мне всё равно на это. Я ненавидел Ови с момента, когда следил за ним на молодёжном чемпионате мира. Никогда не был большим его фанатом. Так что мне не хочется, чтобы он побил рекорд. Если честно, мне не нужно это», — сказал Макки в эфире подкаста Sportsnet.

На данный момент на счету россиянина 827 голов. До повторения рекорда Гретцки (894) по шайбам в НХЛ Овечкину осталось забить ещё 67.

Ранее сообщалось, что Овечкин второй раз в сезоне провёл шесть матчей подряд без голов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить