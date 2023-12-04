Американский журналист Макки заявил, что всегда ненавидел Овечкина

Журналист Sportsnet Сэм Макки подверг критике нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Мне всё равно на это. Я ненавидел Ови с момента, когда следил за ним на молодёжном чемпионате мира. Никогда не был большим его фанатом. Так что мне не хочется, чтобы он побил рекорд. Если честно, мне не нужно это», — сказал Макки в эфире подкаста Sportsnet.

На данный момент на счету россиянина 827 голов. До повторения рекорда Гретцки (894) по шайбам в НХЛ Овечкину осталось забить ещё 67.

Ранее сообщалось, что Овечкин второй раз в сезоне провёл шесть матчей подряд без голов.