В Буркина-Фасо объяснили, почему в стране перед матчем прозвучал гимн России

Глава отдела по связям с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре высказался о том, что перед матчем в стране прозвучал гимн России.

«Это неправда, поскольку это не официальный матч, а игра между соседскими ребятами. Ничего серьёзного. Достаточно посмотреть на качество стадиона, чтобы убедиться в этом.

Правда в том, что в Уагадугу и других городах страны рядом с флагами Буркина-Фасо, Мали и Нигерии всегда висит российский флаг. Мы уважаем Россию и для нас вы друзья, но на матчах местного чемпионата звучит гимн Буркина-Фасо», — приводит слова Траоре Sport24.

Накануне в СМИ появилось видео, на котором футболисты в Буркина-Фасо слушали гимн России перед матчем, у кромки поля были установлены российские флаги.

Напомним, что сборная России по футболу могла сыграть два матча с командой Буркина-Фасо летом текущего года.

Ранее в Федерации футбола Буркина-Фасо рассказали о ходе переговоров по матчу с Россией.