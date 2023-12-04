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В МОК объяснили, почему ОКР не был приглашён на саммит в Лозанну

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В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) рассказали, почему Олимпийский комитет России (ОКР) не смог принять участие в саммите в Лозанне.
В МОК объяснили, почему ОКР не был приглашён на саммит в Лозанну
  • РИА Новости

«Как известно, ОКР отстранён решением исполкома МОК от 12 октября 2023 года. На время своего отстранения ОКР не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета», — приводит слова пресс-службы МОК ТАСС.

МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

При этом ОКР пока ещё не получил официального приглашения МОК для участия в Играх-2024 в Париже. Сборные России по некоторым видам спорта уже потеряли шансы пройти квалификацию на Олимпиаду.

Ранее ОКР запросил у МОК разъяснение по вопросу перехода трёх спортсменов.

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