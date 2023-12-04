Божович: если Мажич не накажет Беришу, ему нужно уходить в отставку

Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович высказался об инциденте с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей и главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Судейство в России очень плохое. Красную карточку нужно было показывать обоим: и Абаскалю, и Берише. Первый раз вижу такое поведение футболиста! Вроде бы Мажич пришёл, чтобы наладить судейство, но дела у него идут плохо. Если Мажич сейчас не накажет Беришу, ему нужно уходить в отставку», — цитирует Божовича «Спорт-Экспресс».

«Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России. После первого гола Бернард Бериша подбежал к технической зоне красно-белых и прыгнул двумя ногами вперёд в непосредственной близости от Абаскаля. После этого главный тренер москвичей толкнул косовара, в результате чего был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

«Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 27 очками. «Ахмат» (16) занимает 13-ю позицию.

Ранее сообщалось, что КДК РФС не станет наказывать Беришу за прыжок в сторону Абаскаля.