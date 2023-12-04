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Салихова: каждой «берише» ничего не будет за прыжки в технической зоне

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и игроком «Ахмата» Бернардом Беришей в матче 17-го тура чемпионата России.
Салихова: каждой «берише» ничего не будет за прыжки в технической зоне
  • РИА Новости

«Спартак» сейчас — это лишь список футболистов на бумаге. Руководство ЛУКОЙЛа наблюдает: выплывет или нет? В итоге получаем, что каждая «бериша» может прыгать двумя ногами в технической зоне и ничего ему не будет: ни от КДК, ни от игрока «Спартака», ни от медиа», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

«Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России. После первого гола Бернард Бериша подбежал к технической зоне красно-белых и прыгнул двумя ногами вперёд в непосредственной близости от Абаскаля. После этого главный тренер москвичей толкнул косовара, в результате чего был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

Ранее председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация не станет наказывать Беришу за инцидент с Абаскалем.

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