RT в Telegram
Подпишись

Шавло назвал катастрофой пропущенные мячи «Спартака» в матче с «Ахматом»

Короткая ссылка
Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал поражение красно-белых в гостевом матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Шавло назвал катастрофой пропущенные мячи «Спартака» в матче с «Ахматом»
  • Gettyimages.ru

«Не считаю, что удаление Абаскаля стало основной причиной поражения команды. «Спартак» играл откровенно плохо и практически не создавал опасных моментов у ворот соперника. Пропущенные мячи красно-белых — это вообще катастрофа. Центральные защитники не могли никого догнать», — заявил Шавло RT.

Ранее Шавло поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после поражения в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить