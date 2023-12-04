Шавло назвал катастрофой пропущенные мячи «Спартака» в матче с «Ахматом»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал поражение красно-белых в гостевом матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

«Не считаю, что удаление Абаскаля стало основной причиной поражения команды. «Спартак» играл откровенно плохо и практически не создавал опасных моментов у ворот соперника. Пропущенные мячи красно-белых — это вообще катастрофа. Центральные защитники не могли никого догнать», — заявил Шавло RT.

Ранее Шавло поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после поражения в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом».